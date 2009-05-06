Сенат Чехії ратифікував Лісабонську угоду

Київ. 6 травня. УНІАН. Верхня палата парламенту (сенат) Чехії сьогодні проголосувала за ратифікацію Лісабонського договору, передає РІА «Новости».

Разом із тим Президент Чехії Вацлав КЛАУС заявив, що в даний момент не підписуватиме Лісабонський договір, схвалений обома палатами парламенту країни, оскільки минулого року проти нього проголосували ірландські виборці.

«Лісабонський договір зараз мертвий. Він мертвий, оскільки його не прийняли виборці на референдумі в одній із країн союзу. Отже, рішення про його ратифікацію зараз не стоїть на порядку денному», - заявив В.КЛАУС, повідомляє Газета.ру.

До моменту голосування Чехія, яка з 1 січня головує в Євросоюзі, залишалася останньою країною з 27 держав-членів ЄС, яка не висловилася остаточно щодо ”Договору про реформи” Європейського союзу.

Нижня палата чеського парламенту ратифікувала Лісабонську угоду 18 лютого 2009 року.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.