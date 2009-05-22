Єврокомісія не проти участі РФ в модернізації ГТС України

Москва. 22 травня. УНІАН. Європейська Комісія підтримує участь Росії у модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сказав сьогодні на прес-конференції в Хабаровську за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Ми вітали б участь Росії у цьому процесі. Я був присутній на цій конференції в Брюсселі, я сказав, що ми вітали б участь Росії у цих зусиллях. І наскільки я зрозумів, українські власті також відкриті до такої перспективи», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

У той же час він підкреслив, що у ЄС є можливість будувати відносини з Україною, так само як і у Росії є можливість ведення двосторонніх відносин з іншими партнерами.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що підготовка декларації про модернізацію української ГТС між ЄС і Україною велася впродовж багатьох років.

«Кілька років тому ми уклали угоду з Україною про технічну співпрацю в області енергетики. 23 березня в Брюсселі пройшла конференція. Вона не була безпосередньо пов`язана з недавньою газовою кризою між Росією і Україною”, - сказав президент Єврокомісії.

”Насправді це було результатом багатьох років роботи, в ході якої наші українські партнери намагалися добитися того, щоб з боку Європейського союзу і з боку міжнародних фінансових установ були зроблені зусилля з модернізації їх газотранспортної мережі. І це абсолютно зрозуміло», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію про модернізацію ГТС України. Кабінет міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обгрунтування і уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.

18 травня міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО заявив, що Росія не приєднуватиметься до декларації України і Євросоюзу про модернізацію української газотранспортної системи. ”Це двосторонній документ, ми не бачимо сенсу приєднуватися”, - сказав він.