Єврокомісія хоче посилити фінансовий нагляд

Брюссель. 27 травня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити фінансовий нагляд в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявили сьогодні Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, комісари ЄС з економічних та фінансових питань Йоакін АЛМУНЬЯ та з питань внутрішнього ринку і послуг Чарлі МакКРІВІ, представляючи комюніке Єврокомісії Раді ЄС та Європарламенту.

Комюніке, зокрема, передбачає створення Європейського Ради системних ризиків та Європейської системи фінансових наглядачів. Передбачається, що відповідний пакет законодавства для створення нової архітектури системи управління фінансовим ринком буду готові вже до кінця осені.

“Кращий нагляд за транскордонними фінансовими ринками є важливим з етичної та економічної точки зору”, - зазначив Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ.

“Криза продемонструвала, що існуюча система не достатньо відповідає і не належним чином для єдиного ринку фінансових послуг”, - додав комісар Ч.МакКРІВІ.

Два нових загальноєвропейських органи, на переконання Комісії, повинні будуть забезпечити контроль за фінансовими ринками на макро- та мікро-рівнях.

Єврокомісія очікує пропозицій щодо підготовки відповідних проектів законодавства на базі Комюніке до 15 липня цього року.