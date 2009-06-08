Партія Туска лідирує на виборах до Європарламенту в Польщі

Брюссель. 8 червня. УНІАН. У Польщі на виборах до Європарламенту лідирує партія прем’єр-міністра Дональда ТУСКА “Громадянська платформа”.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Згідно з повідомленням, станом на 1-05 за середньоєвропейським часом, партія прем’єра отримала 45,2% голосів виборців і отримає 24 місця в Європарламенті з 50-ти. Консервативна партія Ярослава КАЧИНСЬКОГО “Право і справедливість” посідає друге місце, отримавши 29,5% голосів виборців і 16 місць в Європарламенті. Польські ліві отримали 12% голосів виборців і 6 місць в Європарламенті. Ще 4 місця отримає Польська народна партія, яка разом з “Громадянською платформою” входить до групи народних партій. Її підтримка становила 7,9% виборців.

Загальна явка виборців у Польщі становила лише 27,4% - один з найнижчих показників в Європі.