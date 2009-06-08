Економічна криза посилила позиції євроскептиків?

Москва. 8 червня. УНІАН. Заступник голови Державної думи РФ Олександр БАБАКОВ вважає, що економічна криза посилила «євроскептицизм» серед населення «старих» членів ЄС.

Про це він повідомив УНІАН, коментуючи результати виборів у Європарламент.

Зокрема, О.БАБАКОВ назвав підсумки виборів, що відбулися днями в Європарламент, суперечливими, але вельми показовими.

За його словами, потіснилися традиційні європейські важкоатлети - правоцентристська Народна партія і соціалісти.

«Думаю, що це прямий результат нинішньої світової кризи. Оскільки партії саме цього спектру домінують на європейській політичній сцені і входять в уряди, то цілком природно було припустити, що населення поклало на них основну відповідальність за труднощі, що переживалися», - сказав він.

Також він зазначив, що вибори в умовах кризи виявилися благодатною можливістю для різних правих, ультраправих, націоналістичних і навіть екзотичних партій. «Історія навчає, що у важкі часи завжди відбувається радикалізація політичних переваг населення, чому ми і є свідками», - сказав О.БАБАКОВ.

Окрім цього він зазначив, що вибори не вирізнялися високою явкою, хоча середній показник активності в 43% начебто можна назвати цілком прийнятним, але в багатьох країнах ця цифра була істотно нижчою.

Він також сказав, що до виборів мав розмову з рядом керівників політичних партій Східної Європи, і всі вони пророкували низьку явку в своїх країнах, оскільки, за їх словами, європейські «новачки» поки що не відчувають великої віддачі від членства в Євросоюзі.

«Думаю, що криза і вельми непрості умови, в яких опинилися багато східноєвропейських країн, лише підстьобнули відчуття євроскептицизму, котре, як мені здається, посилилося і серед населення «старих» членів ЄС», - сказав О.БАБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Консервативні народні партії одержали більшість голосів на виборах до Європейського парламенту.

За попередніми даними, станом на 03.07 8 червня за середньоєвропейським часом представники партій, що входять до групи “народників”, одержують майже 36% голосів, або 267 місць із 736-ти.

На другому місці з великим відривом залишаються соціалісти - 159 місць, 81 місце одержать представники партій, що входять до групи ліберальних, 51 - “зелені”, 35 - групи “Союз за Європу націй”, 33 – представники об`єднаних лівих, 20 – групи “Незалежність/Демократія”, 90 – представники інших політичних сил.

Явка виборців станом на 03.07 склала 43,09%.

“Народні” партії перемогли на виборах в основних країнах-членах ЄС.