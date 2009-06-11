”Народники” отримають 35,9% місць в Європарламенті

Брюссель. 11 червня. УНІАН. Станом на 11 червня група народних партій отримає в Європарламенті 264 місця.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

Таким чином, представники народних партій Європи отримають 35,9% всіх місць в Європарламенті, що трохи менше, ніж в попередньому складі, коли вони мали 36,7% місць.

Друге місце зберігають за собою соціалісти, які отримають 161 місце, або 21,9% всі місць, що значно гірше, ніж в попередньому складі, коли соціалісти мали 27,6% місць.

Представники ліберальних партій отримають 80 місць, “зелених” – 53 місця, групи “Союз за Європу націй” – 35 місць, об’єднаних лівих – 32 місця, групи “Незалежність/Демократія” – 18 місць. Ще 93 мандати отримають представники інших політичних сил.

Станом на сьогодні, остаточні підсумки виборів підбито лише в 4 країнах-членах ЄС з 27: Швеції, Румунії, Франції та Словаччині.