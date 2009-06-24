Обговорення українського питання було важливим для ПАРЄ

Страсбург. 24 червня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України, член парламентської делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що обговорення питання України в ПАРЄ стало важливим для всієї Асамблеї.

Таку думку вона висловила у розмові з кореспондентом УНІАН.

“Обговорення було важливим для всієї Асамблеї. І не тільки тому, що саме питання про позбавлення повноважень було неадекватним, про що казали практично всі виступаючи, крім тих, хто підписав резолюцію”, - сказала вона.

За словами депутата, обговорення питання показало, що фактично в ПАРЄ інколи працюють подвійні стандарти, особливо щодо тих країн, які насправді нікому не загрожують, війн не розв’язують, виконують всі кроки на шляху до демократії і старанно вчаться демократії.

“Але на них можна відігратися, можливо, через те, що Асамблея останнім часом проявила себе як слабка організація, яка заговорила про відсутність власного авторитету”, - висловила припущення депутат.

Вона також зазначила, що ситуація з призначенням судді від України викрила і ще один юридичний конфлікт, коли відповідно із установчими документами Ради Європи країна має право на відкликання поданого переліку з трьох кандидатур на посаду судді за наявності виняткових обставин, водночас, що саме є винятковими обставинами – не визначено.

“Справа в тому, що Асамблея сама не визначала, що таке виняткові обставини, вони не виписані, в цьому була прогалина, і це і призвело, власне кажучи, до цього так би мовити конфлікту”, - сказала О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також висловила жаль щодо того, що голосуючи за доповідь, ПАРЄ фактично зняла з себе відповідальність дотримуватись консультативного висновку Європейського суду з прав людини.

“Коли йдеться, що рішення суду має бути настановою для подальших дій, це має бути для обох сторін. Ми це обіцяємо, а Асамблея чомусь від цього дистанціювалося”, - сказала депутат.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ПАРЄ схвалила доповідь, згідно з якою підтвердила повноваження української парламентської делегації. Питання про повноваження виникло через проблеми з обранням судді Європейського суду з прав людини від України.

У документі депутати відзначили звернення України до Європейського суду за роз’ясненням щодо виключного права країни на подання, внесення змін та відкликання переліку кандидатур на посаду судді. Водночас, депутати висловила переконання в тому, що блокування українською владою вибору суддів, ненадання третьої кандидатури і призначення судді ad hoc, “ставить під питання виборчу компетенцію Асамблеї, яка передбачена Європейською Конвенцією з прав людини”.

Україна подала перелік з трьох кандидатів на цю посаду у квітні 2007 року, однак 14 вересня 2007 року перелік був відкликаний, оскільки, згідно з Указом Президента України, перший перелік був сформований з порушеннями. Тим же указом було затверджено нові правила відбору кандидатів в Україні. ПАРЄ продовжила розгляд першого переліку, після чого один з кандидатів з нього взяв самовідвід.

За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, якій не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

19 травня 2009 року двадцять депутатів-членів ПАРЄ на чолі з Д.МАРТІ зареєстрували проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу через проблему з поданням переліку кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

5 червня 2009 року міністр юстиції України Микола ОНІЩУК повідомив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС”, що звернувся через Комітет Міністрів Ради Європи до Європейського суду з прав людини з проханням роз’яснити чи має країна виключне право на формування, подання чи відкликання переліку кандидатів на посаду судді.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc.