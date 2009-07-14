Президент Литви вдвічі скоротила свою зарплату

Київ. 14 липня. УНІАН. Новий Президент Литви Даля ГРІБАУСКАЙТЕ розпочала свою роботу з рішення вдвічі скоротити власну зарплату.

Як передає радіо «Свобода», першим рішенням Д.ГРІБАУСКАЙТЕ, яка раніше обіцяла дотримуватися економії державних коштів, стала її відмова від половини президентської зарплати. Вона до цього становила 21 тисяча літів за місяць (6 тис. євро). Правда, при цьому Президент одержуватиме протягом трьох років ще й компенсацію з бюджету Євросоюзу (близько 8 тис. євро щомісяця) як колишній єврокомісар з фінансів, що тепер у Литві заробляє менше, ніж раніше в Брюсселі. Але у будь-якому разі, це рішення справді є економією держкоштів Литви.

”У складний момент, - пояснила Д.ГРІБАУСКАЙТЕ, - керівник має подати приклад, ось я й знизила собі зарплату. 50 відсотків її (це 3,5 тис. євро) направлятиму назад у скарбницю”.

Уряд Литви, намагаючись стабілізувати економіку країни, вже скоротив витрати держбюджету на мільярд євро: були підвищені податки, скорочені витрати держустанов. Зараз Сейм розглядає пропозицію уряду знову збільшити податки, зменшити зарплати і, можливо, підвищити вік виходу на пенсію до 65 років.