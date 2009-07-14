Україна схвалила підписання угоди про ”Набукко”

Київ. 14 липня. УНІАН. Україна схвально оцінює підписання угоди з будівництва газопроводу «Набукко».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України з посиланням на заступника глави Секретаріату Президента Андрія ГОНЧАРУКА. (УНІАН: 13 липня Австрія, Болгарія, Румунія, Туреччина та Угорщина підписали Міжурядову угоду з реалізації проекту «Набукко». Цим газопроводом природний газ постачатиметься до Європейського Союзу).

Як зазначив А.ГОНЧАРУК, підписання цієї Угоди призведе до геополітичних зрушень у регіоні та дозволить диверсифікувати маршрути постачання не лише для споживачів, а й для постачальників енергоресурсів, у першу чергу Азербайджанської Республіки та Республіки Туркменістан, а в перспективі – можливо, й інших країн Каспійського та Близькосхідного регіонів, що сприятиме активізації торгівлі та стабілізації одразу кількох регіонів.

У Секретаріаті Президента вважають, що угода засвідчує послідовність та серйозність намірів ЄС сприяти кооперації країн цих регіонів на підставі міжнародних норм та стандартів. Саме тому Україна як держава-ініціатор створення Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енергетичного простору, в основі концепції якого покладено принцип диверсифікації шляхів і джерел енергопостачання та сприяння вільному транзиту енергоносіїв, схвально оцінює підписання Міжурядової угоди з будівництва газопроводу «Набукко», підкреслив А.ГОНЧАРУК.

Він відзначив, що в умовах зростання обсягів споживання газу «Набукко» покращить доступ європейських країн, у тому числі України, до газових ресурсів Каспійського регіону. Тому Україна заявляє про свою зацікавленість брати участь у реалізації проекту «Набукко» на всіх його етапах - від проектування до експлуатації, наголосив заступник глави Секретаріату Президента. За його словами, реалізація цього проекту і, зокрема, участь у ньому України сприятиме економічному та політичному розвитку країн Каспійсько-Чорноморського регіону та зміцненню їх співробітництва з Євросоюзом.

А.ГОНЧАРУК також відзначив, що проект «Набукко», безумовно, суттєво видозмінить регіональну інфраструктуру транспортування енергоносіїв. “Будівництво нової «газової артерії» зробить процес постачання газу в Європу більш прозорим, створить конкурентне середовище на європейському ринку газу та зніме штучно привнесену у процес торгівлі газом політичну складову, а також сприятиме виробленню принципово нових підходів у відносинах між постачальниками, транзитерами та споживачами”, - сказав заступник глави Секретаріату Президента.

У той же час Україна була і залишається надійним транзитером та має значний невикористаний потенціал, здатний задовольнити зростаючі потреби європейських споживачів при відносно невеликих інвестиціях у модернізацію нашої газотранспортної системи, підкреслив А.ГОНЧАРУК.