Єврокомісія бачить прогрес в демократизації Білорусі

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР бачить прогрес в демократизації Білорусі і сподівається, що Президент країни Олександр ЛУКАШЕНКО розуміє необхідність реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

“Були певні елементи прогресу, які очевидні всім”, - сказала комісар.

“Я дійсно сподіваюсь, що О.ЛУКАШЕНКО розуміє необхідність демократизації суспільства”, - додала вона.

Водночас, комісар зазначила, що прогрес поки не дуже значний. Разом з тим, за її словами, останній її візит до Білорусі 22 червня цього року був дуже успішним.

“Є дуже гарна персональна атмосфера в переговорах”, - зазначила комісар, заявивши, що очікує на продовження співробітництва в тому числі, в рамках засідання Трійки ЄС-Білорусь, яке має відбутися 28 липня.

Як повідомляв УНІАН, потепління у відносинах між ЄС та Білоруссю розпочалося восени 2008 року, після того, як в Білорусі було звільнено всіх міжнародно визнаних політичних в’язнів, а ЄС призупинив дію санкцій у вигляді заборони на видачу віз ряду вископосадовців країни.