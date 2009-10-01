Страсбург. 1 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтвердила повноваження російської делегації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні ПАРЄ.

Асамблея підтримала проект доповіді швейцарського депутата Андреаса ГРОССА 88-ма голосами “за” при 35 проти і 10 тих, що утрималися.

“Асамблея, незважаючи на недостатність відповідності Росії більшості її вимог, вирішила підтвердити повноваження російської делегації”, - написано у доповіді.

У документі звертається увага на той факт, що делегація Росії в ПАРЄ не має прямого впливу на дії російської влади. При цьому, Асамблея висловила переконання в необхідності створення діалогу між Росією, Грузією та Асамблеєю.

Депутати ПАРЄ висловили жаль щодо того, що Росія не виконала практично жодної ключової вимоги Асамблеї, а також щодо того, що російські депутати – члени делегації в ПАРЄ публічно заявляли про невиконання Росією вимог Асамблеї.

Жодна з поправок, що передбачала накладення будь-яких санкцій, починаючи від призупинення права голосу до позбавлення повноважень не була підтримана.