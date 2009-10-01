Розслідування причин війни між РФ та Грузією допоможе загоїти рани

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. ОБСЄ сподівається, що доповідь Міжнародної незалежної комісії з розслідування причин війни між Росією та Грузією допоможе залікувати рани.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві головуючої в ОБСЄ голови грецької делегації Мари МАРІНАКІ, текст якого розміщено на офіційному сайті ОБСЄ.

“Встановлення фактів та розуміння перспектив всіх сторін є передумовою для лікування ран та знаходження остаточного рішення для розв’язання конфлікту; рішення, яке відповідатиме фундаментальним принципам міжнародного прав”, - заявила вона.

Головуюча в ОБСЄ висловила сподівання, що висновки Комісії з розслідування причин російсько-грузинської війни сприятимуть кращому розумінню причин та розвитку конфлікту, а також слугуватимуть для покращення здатностей дипломатії з попередження конфліктів.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року представила свою доповідь у Брюсселі.

Доповідь складається з трьох томів загальним обсягом понад тисяча сторінок.

Робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.