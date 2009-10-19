Росія обіцяє не перекривати газ для Європи цієї зими

Брюссель. 19 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ сподівається, що ЄС допоможе Україні забезпечити безперебійні поставки газу взимку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після завершення сьомого засідання Ради партнерства Росія-ЄС.

“Ми сподіваємося, що ЄС підключиться до цього”, - сказав він.

Російський міністр зазначив, що від самого початку цього року Росія виступала за те, щоб ЄС допоміг Україні уникнути можливих перерв у поставках російського газу до Європи. При цьому, за словами С.ЛАВРОВА, ЄС у підсумку погодився допомогти Україні фінансово, однак на сьогодні вже очевидно, що навряд чи ці гроші прийдуть до України до кінця цього року.

Російський міністр також ще раз наголосив на тому, що Росія не винна у зриві поставок газу до Європи у січні цього року.

“Ми гарантуємо, що всі контрактні зобов’язання будуть виконані, як і раніше виконувалися. Головне, - щоб газ проходив через територію транзитних країн”, - сказав С.ЛАВРОВ.

“Від самого початку гальмо вмикали на території країн-транзитерів”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня країни Європи протягом двох тижнів не отримували російський газ, який мав поступати через Україну, оскільки Росія перекрила постачання газу, мотивуючи свої дії відсутністю домовленостей з Україною про оплату останньою російського газу для внутрішнього споживання.