Три поліцейських Бельгії щоденно отримують поранення

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Щоденно в Бельгії отримують поранення три поліцейських в результаті сутичок зі злочинцями.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Laatste Nieuws з посиланням на дані Вільної профспілки державних службовців. При цьому, все частіше поліцейські стають зазнають досить серйозних поранень, зокрема, почастішали випадки отримання поранень ножем.

Профспілка зазначає, що на сьогодні Бельгія потребує збільшення кількості поліцейських.

“Країні не вистачає близько 2,5 тис. поліцейських, або практично повноцінний штат поліції Антверпена (друге за кількістю населення місто в Бельгії – УНІАН)”, - цитує видання заяву профспілки.

Разом з тим, в зв’язку з фінансовою та економічною кризою, уряд країни при підготовці бюджету на наступний рік розглядає можливість скорочення штату поліцейських на 600 осіб.