ЄС схвалив Порядок денний Асоціації з Україною

17:24, 27 жовтня 2009
Новини ЄС
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Остаточне погодження відбудеться на саміті у грудні

Брюссель. 27 жовтня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС затвердила Порядок денний асоціації з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради 26-27 жовтня в Люксембургу.

“Порядок денний асоціації має дві мети: визначає кроки з підготовки угоди про асоціацію та сприяє досягненню політичної асоціації та більшої економічної інтеграції України до ЄС”, - зазначається у рішенні Ради.

У рішенні також зазначається, що Рада співробітництва Україна-ЄС створить Спільний комітет, який займатиметься оглядом прогресу імплементації Порядку денного асоціації, а також щодо наступних пріоритетів у двосторонніх відносинах.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив, що під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться 4 грудня, планується ухвалити Порядок денний Асоціації Україна-ЄС.

Україна та ЄС 16 червня на засіданні Ради співробітництва вже схвалили Порядок денний асоціації, якій має стати новим практичним інструментом співпраці, замінивши План дій.

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