”Євробачення” змінило правила голосування

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Організатори музичного конкурсу ”Євробачення” змінили правила голосування, передає Лента.ру.

Як повідомляється на офіційному сайті конкурсу, під час півфіналів і фіналу ”Євробачення-2010”, які пройдуть у травні 2010 року в Осло, телеглядачі зможуть проголосувати за конкурсантів, яким вони симпатизують, зателефонувавши або відправивши SMS із самого початку шоу, а не тільки в останні 15 хвилин після завершення усіх виступів, як було раніше.

На думку організаторів, голосувати впродовж шоу набагато логічніше, ніж після нього; до того ж, це дозволить уникнути проблем із перевантаженнями на телефонних лініях.

Нещодавно до правил ”Євробачення” була внесена ще одна поправка. Після скандалу в Азербайджані, коли деяких громадян, які проголосували на конкурсі за представників Вірменії, викликали для пояснень до Міністерства національної безпеки, було вирішено покласти відповідальність за розголошення інформації про особу тих, хто голосував, на телекомпанію, що транслює ”Євробачення”. Раніше відповідальність за такі порушення лежала на постачальниках телекомунікаційних послуг.

Останній конкурс ”Євробачення” відбувся 12-16 травня у Москві. Переможцем конкурсу став вихідець з Білорусі Олександр РИБАК, який виступав за Норвегію. Завдяки його перемозі ”Євробачення-2010” прийматиме Осло.