Зеленський відповів, чи вдарить Україна по Керченському мосту

Сили оборони України мають визначені задачі і плани, яких будуть дотримуватися.

Президент України Володимир Зеленський здивований бажанням російського диктатора Володимира Путіна постійно посилювати ескалацію проти України, адже Україна буде відповідати дзеркально. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час пресконференції.

Зокрема, у глави держави запитали, чи не планує Україна дзеркально відповісти на російські удари по мостам у Києві – і вдарити по Керченському мосту.

"У нас є свої програми, свої кроки, свої операції згідно задач і пріоритетів Сил оборони", - сказав Зеленський.

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При цьому, як заявив президент, у будь-якому випадку, Україна буде відповідати на російські удари.

"Якщо це логістика, то Україна обирає завжди військову логістику, логістику, яка допомагає перевозити зброю тощо… Коридори, чим вони користувались, щоби посилюватись і мілітаризуватись. А якщо це якісь хаби - з дронами, з іншою зброєю або ще з чимось - так, Україна буде це використовувати і буде відповідати", - сказав Зеленський.

Як заявив президент, він просто в шоці від того, що російські загарбники вільно і відкрито б'ють по хабам, по мобільному зв'язку.

"Я маю на увазі, в шоці - це просто зовсім не думати. Я вважаю, чесно кажучи, що він вирішив так: якщо він буде бити по інтернету і по дата-центрами, по мобільному зв'язку, розуміючи мою принциповість - він розуміє, що ми відповімо. Питання вже часу. І я думаю, що він розраховує, що у нього не буде інтернету, якщо чесно. Тому що, він і так вже риба, - хоче бути в акваріумі повністю, щоб у людей не було інтернету. Тобто для нас це послуги. Я просто не уявляю - він б'є по інтернету для чого? Щоб у людей нічого не було, щоб не було коннекту? Ну він же повинен думати і про своїх людей", - заявив Зеленський.

Як зауважив президент України, Путін звіз усе ППО у Москву і залишив інші російські регіони без захисту.

Зеленський нагадав, що Путін наказав завдавати ударів по усьому в Україні, а це, відповідно, не свідчить по готовність закінчувати війну.

"Це не обличчя закінчення, це не мирне обличчя. Те, що зараз відбувається з цією війною - це не мирне обличчя Путіна. Це точно. І, якщо він б'є по мостам, ми завжди кажемо: "Слухайте, ми не терористи, і ви повинні зупинити цю людину. Він повинен зупинити бити по нашій логістиці. Тому що, якщо наші мости впадуть - ми вийдемо із цієї ситуації. Але його люди також будуть відчувати це… Я просто не розумію для чого. Тільки одна відповідь: для максимальної ескалації цього процесу, цієї війни, максимально", - наголосив Зеленський.

Водночас, на переконання глави держави, немає відчуття, що Путіну страшно.

"Вседозволеність, немає тиску від Америки передусім. Сильний повинен бути тиск від Сполучених Штатів Америки. Він Трампа боїться", - сказав Зеленський.

Російські удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні вранці вдарили по дорожньому полотну Північного мосту у Києві. Міський голова Віталій Кличко заявив, що через удар РФ також пошкоджена тепломагістраль, внаслідок чого в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.

Крім того, сьогодні у Міноборони РФ пообіцяли ще більше ескалювати удари по Україні у відповідь на українські удари по російських НПЗ.

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