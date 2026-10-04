Китай знайшов надзвичайно багате родовище рідкісного металу, що потрібен всім

Сучасна електроніка потребує великих обсягів літію.

Китай оголосив про значно більші, ніж вважалося, запаси літію на великому родовищі в провінції Сичуань. Додаткова розвідка показала, що запаси приблизно на 70% більші, ніж оцінювалося досі. Про це пише South China Morning Post.

Після проведених геологорозвідувальних робіт на родовищі підтвердили ще додатково близько 1,05 млн тонн літієвого карбонатного еквівалента. Таким чином, загальний обсяг ресурсів зріс до 2,53 млн тонн.

Йдеться про 33,52 млн тонн руди, яка містить близько 423,8 тис. тонн оксиду літію. Середній вміст металу в руді становить 1,26%. На першій ділянці родовища можливо видобувати 2,6 млн тонн руди на рік. За повного завантаження потужностей це може забезпечувати близько 50 тис. тонн карбонату літію щорічно.

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Як зазначає South China Morning Post, літій має стратегічне значення для Китаю через його використання в акумуляторах електромобілів, системах накопичення енергії та електроніці. За оцінкою Китайської асоціації промисловості кольорових металів, у 2025 році близько 60% ресурсів літію країна отримувала з-за кордону.

Представник Китайської академії геологічних наук Ван Денхун заявив, що нові ресурси "допоможуть зменшити залежність від іноземних джерел".

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Як писав УНІАН, у французькій Лотарингії під час буріння виявили значні поклади природного водню, що може стати одним із найбільших родовищ у Європі. Подібні знахідки вже зафіксовані в Канаді та Африці. Водень називають чистим паливом для виробництва електроенергії.

Також ми розповідали, що Норвегія планує до 2028 року представити план розробки найбільшого в Європі родовища рідкісноземельних металів "Фен", яке містить майже 16 мільйонів тонн оксидів, зокрема неодиму та празеодиму. Розробка "Фен" може зміцнити європейські ланцюги постачання критично важливих ресурсів і зменшити залежність від Китаю.

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