Європейські ”народники” розуміють проблеми Ющенка і Тимошенко

Брюссель. 28 жовтня. УНІАН. В Європейській народній партії з розумінням ставляться до рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не відвідувати самміт 29 жовтня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело у Секретаріаті партії.

“Ми розуміємо, що в Україні зараз починається передвиборча кампанія і, очевидно, нашим колегам потрібно бути зараз на місці”, - сказав співрозмовник агентства.

Разом з цим, представник Секретаріату зазначив, що на 9-10 грудня у Європейської народної партії заплановано великий самміт в німецькому Бонні, на який також будуть запрошені і В.ЮЩЕНКО, і Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, народна партія “Наша Україна” та партія “Батьківщина” мають статус спостерігачів в Європейській народній партії, а їх лідери В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО отримають запрошення на саміти Європейської народної партії. Запрошення на саміт 29-го жовтня також було направлено обом лідерам партій, однак спочатку Ю.ТИМОШЕНКО, а згодом і В.ЮЩЕНКО вирішили відмовитися від візиту до Брюсселю.