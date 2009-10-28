Меркель переобрана канцлером ФРН

Київ. 28 жовтня. УНІАН. Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу Ангела МЕРКЕЛЬ повторно затверджена на посаді федерального канцлера ФРН.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, за А.МЕРКЕЛЬ проголосували 323 депутати Бундестагу з 622, де сформована після нещодавніх парламентських виборів правляча коаліція у складі християнських демократів і лібералів має більшість у 332 мандати.

Призначення міністрів новосформованого уряду Німеччини заплановане сьогодні на вечір. Одразу після прийняття присяги члени уряду зберуться на перше засідання.

Сьогодні ж запланований візит А.МЕРКЕЛЬ до Франції, де вона зустрінеться з Президентом цієї країни Ніколя САРКОЗІ.