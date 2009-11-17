Ринок он-лайн реклами в 2010 році в ЄС зростатиме

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Учасники європейського ринку передбачають зростання он-лайн реклами в 2010 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі висновки містяться в оприлюднених результатах опитування, проведеного Європейською Асоціацією інтерактивної реклами.

За даними опитування, вже цього року 83% учасників ринку збільшили видатки на он-лайн рекламу, 94% - планують збільшити такі видатки в 2010 році.

При цьому, учасники ринку вважають, що в цілому, в 2010 році видатки на он-лайн рекламу в Європі зростуть на 7,6% порівняно з 2009 роком, а в 2011 році – ще на 15%.

Серед причин такого зростання – бажання отримати більшу віддачу за менші гроші, порівняно з рекламою в традиційних медіа, в період економічної кризи, зазначається в результатах опитування.