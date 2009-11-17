Безвізовий діалог з ЄС має отримати нового поштовху

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що після саміту Україна-ЄС візовий діалог отримає нового поштовху.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Групою друзів України на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

“Програма безвізового діалогу отримає нового поштовху після саміту”, - сказав міністр.

Він зазначив, що на сьогодні робота чотирьох експертних груп, створених в рамках безвізового діалогу, завершена.

“Робота чотирьох експертних груп завершена, і тепер потрібні серйозні політичні рішення, і чіткі графіки”, - сказав П.ПОРШЕНКО.

Він зазначив, що для запровадження безвізового режиму потрібна буде чітка робота прикордонників, митників, МВС, Мінюсту.

“Основні закиди, які робляться партнерами, - це проблема фальсифікації документів при поданні заявок на візи, і ми маємо рішуче з цим боротися”, - наголосив український міністр.

Він також наголосив, що в ході сьогоднішньої неформальної зустрічі з міністрами закордонних 14-ти країн-членів ЄС, він підняв тактичні питання щодо розширення категорій громадян, які зможуть отримувати візи безкоштовно.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2008 року Єврокомісія та Україна офіційно розпочали консультації щодо запровадження безвізового режиму. Рішення про початок таких консультацій було ухвалене на саміті ЄС-Україна у Парижі 9 вересня 2008 року.