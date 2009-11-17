Україна отримає гроші від ЄС, як тільки поновить співпрацю з МВФ

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО отримав гарантії від міністрів ЄС в наданні макрофінансової допомоги за умови відновлення співпраці з МВФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Групою друзів України на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

“Ми отримали чіткі гарантії, що за умови продовження співпраці з МВФ, макрофінансова допомога буде надана”, - сказав міністр.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що на сьогодні йдеться про макрофінансову допомогу на суму в 610 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. дол. Загалом, з 2008 року Україна отримала три транші допомоги МВФ на загальну суму в 12 млрд. дол. Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення спеціальних стандартів 30 жовтня, директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ 7 листопада, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановано на січень 2010 року.

Разом з тим 9 листопада Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

15 жовтня цього року міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО повідомив журналістам про те, що Єврокомісія готує пропозиції з надання Україні макрофінансової допомоги на суму в 700 млн. євро, про що могло бути оголошено на саміті Україна-ЄС, проведення якого заплановано в Києві на 4 грудня.