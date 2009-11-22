У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують досягти політичної згоди щодо проекту Директиви про надання відпустки у зв’язку з народженням дитини, який передбачається збільшити з трьох до чотирьох місяців для кожного з батьків. Крім того, міністри планують погодити проекти Директиви ЄС щодо прав пацієнта відносно надання пацієнтам можливості проходити лікування в інших, ніж країна їхнього постійного проживання, країнах-членах ЄС зі збереженням відповідних прав на відшкодування видатків на лікування з боку страхових компаній.

Дата події: 30 листопада – 1 грудня 2009 року. Час початку: 10:00, 30 листопада 2009 року.