У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС
20:47, 22 листопада 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити рішення щодо положень про нові європейські наглядові установи - за банківською діяльністю, страховою діяльністю та діяльністю фінансових ринків. Крім того, передбачається, що міністри мають погодити в цілому угоду про боротьбу з фінансовими порушеннями з Ліхтенштейном.
Дата події: 2 грудня 2009 року. Час початку: 09:00.
Час початку: 09:00.
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