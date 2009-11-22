У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити рішення щодо положень про нові європейські наглядові установи - за банківською діяльністю, страховою діяльністю та діяльністю фінансових ринків. Крім того, передбачається, що міністри мають погодити в цілому угоду про боротьбу з фінансовими порушеннями з Ліхтенштейном.

Дата події: 2 грудня 2009 року. Час початку: 09:00.