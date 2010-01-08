В Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, заслухають презентацію програми іспанського головування в ЄС, обміняються думками щодо функціонування продовольчого ланцюга в Європі, а також розглянуть рішення Італії щодо надання державної допомоги на придбання сільськогосподарських земель на період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2013 року.

Дата події: 18 січня 2010 року. Час початку: 11:00.