Ештон хоче посилити відносини з Україною

17:24, 11 січня 2010
Новини ЄС
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А також з іншими сусідами ЄС

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та  безпекової політики, призначена віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН хоче активної співпраці з Україною та іншими сусідами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Я маю намір відігравати активну роль в Україні, де завершуються президентські вибори, і де є чіткі європейські інтереси, в тому числі в сфері енергетики”, - сказала К.ЕШТОН.

Вона зазначила також, що такі країни, як Білорусь, Молдова та країни Південного Кавказу потребують активних зобов’язань з боку ЄС.

Верховний представник ЄС також назвала важливою подальшу співпрацю з країнами Середземномор’я, в тому числі, з метою протидії нелегальній міграції з країн цього регіону до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада 2009 року призначив К.ЕШТОН на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії. Від сьогодні в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.

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