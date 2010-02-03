Брюссель і Вашингтон хочуть політичної стабільності в Україні після виборів

Брюссель. 3 лютого. УНІАН. Американський стратег, засновник та президент Проекту для перехідних демократій Брюс ДЖЕКСОН вважає, що і Брюссель, і Вашингтон сподіваються на стабільність в Україні після виборів.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я можу сказати, що і в Брюсселі, і у Вашингтоні сподіваються, що ці вибори будуть остаточними. Гадаю, в минулому були певні персональні уподобання, але зараз, я думаю, вони хочуть стабільності, незалежно від того, який кандидат буде переможцем, яка буде коаліція”, - сказав Б.ДЖЕКСОН.

“Буде великим розчаруванням у будь-якому випадку і для Брюсселю, і для Вашингтону, якщо ситуація залишиться нестабільною. Це найбільша небезпека на цих виборах”, - додав експерт.

Він також висловив думку про те, що ні Європа, ні США не готові до можливих масових акцій протесту чи судових оскаржень результатів другого туру в Україні претендентом, який програє вибори.

За словами експерта, підставою для сподівань на те, що другий тур остаточно визначить Президента України, є, в тому числі, і позиція понад трьох тисяч міжнародних спостерігачів, висловлена ними після першого туру виборів, щодо того, що вибори були чесними і вільними та, в цілому, відповідали європейським стандартам.

“Тобто, якщо в 2004 році було надмірне зарахування голосів, юридичне втручання, невдоволення міжнародного співтовариства, то на сьогодні немає ніякої готовності до такого розвитку подій. Є лише підготовка до підтримки того Президента, якого обере Україна. І є лише таке сподівання, я схрещу пальці, що ми не матимемо чергового матчу з регбі на майдані”, - зазначив Б.ДЖЕКСОН.

Як повідомляв УНІАН, другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 7 лютого. До нього вийшли два переможці першого туру Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО, які отримали відповідно 35,32% та 25,05% голосів виборців.

Довідка УНІАН. Проект для перехідних демократій було створено в 2002 році з метою сприяння реформам в демократіях Європи, що виникли після 1989 року.