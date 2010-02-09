Президент Єврокомісії бачить можливості для стабільного розвитку

Страсбург. 9 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ заявляє, що ЄС має необхідні інструменти для забезпечення економічного розвитку.

Як передає власний кореспондент УНІІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання сесії Європарламенту в Страсбурзі, де сьогодні Європарламент має визначитися щодо нового складу Єврокомісії.

“Угода дає нові можливості, які я планую використовувати, і новий комісар Оллі РЕН, якщо отримає вашу підтримку, працюватиме в цьому напрямку”, - сказав Президент Єврокомісії.

Відповідаючи на висловлені в ході обговорення депутатами побоювання щодо майбутнього євро, Ж.БАРРОЗУ наголосив на тому, що євро став одним з успіхів Європейського Союзу з моменту його запровадження.

“Єврозона з моменту створення була зоною стабільності та створення робочих місць”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він також зазначив, що криза виникла не в зоні євро, а прийшла ззовні. Разом з тим, Ж.БАРРОЗУ наголосив, що на сьогодні ЄС має необхідні інструменти для того, щоб забезпечити стабільність євро, а також забезпечити вихід економіки з кризи, як ів країнах зони євро, так і в інших країнах-членах ЄС.