Польща відкликала свого Посла в Білорусі

Київ. 9 лютого. УНІАН. Польща відкликала ”для консультацій” свого посла у Білорусі Генріка ЛИТВИНА. Цю інформацію підтвердив сьогодні ІТАР-ТАСС прес-секретар МЗС Польщі Петр ПАШКОВСЬКИЙ.

За його словами, відкликання польського посла ”стало достатньо ясним сигналом глибокої незадоволеності Польщі діями білоруських силових структур останніми тижнями”.

П.ПАШКОВСЬКИЙ нагадав, що 8 лютого посла Білорусі у Польщі Віктора ГАЙСЕНОКА було викликано до МЗС Польщі, де йому було висловлено ”глибоку незадоволеність” Варшави подіями у білоруському місті Івенець.

Прес-секретар МЗС Польщі повідомив також, що на даний час польське дипломатичне відомство не планує спеціального комюніке на цю тему, і йому не відомо, коли Г.ЛИТВИН зможе повернутися до Мінська для виконання своїх обов`язків.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Польщі обвинуватило Білорусь у репресіях. Мотивом для цього стали події у білоруському місті Івенець (Мінська область), де співробітники силових структур зайняли будівлю польської громади - Польський дім.

8 лютого у Польському домі, що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

На якій підставі діяли судові виконавці, невідомо. Представник СПБ, журналіст Анджей ПОЧОБУТ заявив, що ”ніякого рішення суду не було”.

Попередній конфлікт навколо Польського дому в Івенці стався наприкінці січня. Тоді альтернативний (лояльний властям) Союз поляків спробував провести там з`їзд, щоб змістити голову місцевого відділення невизнаного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активістів непідконтрольного властям Союзу поляків, що прямували до Івенецю, були затримані.

Союз поляків Білорусі був розколений у 2005 році. Частина його, лояльна владі, є офіційно визнаною. Активісти невизнаного СПБ на чолі з Анжелікою БОРИС заявляють, що зазнають переслідувань з боку силових структур.