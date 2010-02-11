Греція не просила фінансової допомоги ЄС
Долати дефіцит бюджету уряд Греції буде самостійно
Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ наголошує, що Греція не просила фінансової допомоги для подолання дефіциту бюджету.
Як передє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню неформального засідання Європейської Ради (саміту голів держав чи урядів країн-членів ЄС – УНІАН).
“Ніяких додаткових внесків для Греції не буде, оскільки Греція не просила ні про яку фінансову допомогу”, - сказав Президент Єврокомісії, відповідаючи на запитання, скільки коштуватиме країнам єврозони зменшення бюджетного дефіциту Греції.
Президент Єврокомісії наголосив, що найголовнішим результатом сьогоднішнього дня стала висловлена у спільній заяві лідерів ЄС політична підтримка уряду Греції у виконанні взятих ним зобов’язань та готовність всіх країн-членів єврозони здійснити необхідні дії для підтримки стабільності єдиної європейської валюти.
У свою чергу Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ зазначив, що лідери ЄС на своєму засіданні провели відкриту і чесну дискусію щодо ситуації в Греції, за підсумками якої дійшли згоди, висловленої в спільній заяві.
“Я читав цей текст, він дуже чіткий, і в цьому тексті відображена політична воля”, - сказав Президент Європейської Ради.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери ЄС заявили про підтримку Греції в подоланні дефіциту бюджету. Крім того, у заяві наголошується, що країни-члени єврозони “здійснять визначені та скоординовані дії у разі потреби забезпечити фінансову стабільність єврозони в цілому”.
За підсумками 2009 року бюджетний дефіцит Греції сягнув 12,7% ВВП. Згідно з вимогами європейського законодавства до країн єврозони, бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП.
В середині січня 2010 року уряд Греції подав програму скорочення бюджетного дефіциту, яка передбачає зменшення його до рівня, нижчого, ніж 3% ВВП, до 2012 року.
На початку лютого цього року в ряді європейських ЗМІ з’явилася інформація про готовність Німеччини надати фінансову допомогу Греції.