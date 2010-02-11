Греція не просила фінансової допомоги ЄС

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ наголошує, що Греція не просила фінансової допомоги для подолання дефіциту бюджету.

Як передє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню неформального засідання Європейської Ради (саміту голів держав чи урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ніяких додаткових внесків для Греції не буде, оскільки Греція не просила ні про яку фінансову допомогу”, - сказав Президент Єврокомісії, відповідаючи на запитання, скільки коштуватиме країнам єврозони зменшення бюджетного дефіциту Греції.

Президент Єврокомісії наголосив, що найголовнішим результатом сьогоднішнього дня стала висловлена у спільній заяві лідерів ЄС політична підтримка уряду Греції у виконанні взятих ним зобов’язань та готовність всіх країн-членів єврозони здійснити необхідні дії для підтримки стабільності єдиної європейської валюти.

У свою чергу Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ зазначив, що лідери ЄС на своєму засіданні провели відкриту і чесну дискусію щодо ситуації в Греції, за підсумками якої дійшли згоди, висловленої в спільній заяві.

“Я читав цей текст, він дуже чіткий, і в цьому тексті відображена політична воля”, - сказав Президент Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери ЄС заявили про підтримку Греції в подоланні дефіциту бюджету. Крім того, у заяві наголошується, що країни-члени єврозони “здійснять визначені та скоординовані дії у разі потреби забезпечити фінансову стабільність єврозони в цілому”.

За підсумками 2009 року бюджетний дефіцит Греції сягнув 12,7% ВВП. Згідно з вимогами європейського законодавства до країн єврозони, бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП.

В середині січня 2010 року уряд Греції подав програму скорочення бюджетного дефіциту, яка передбачає зменшення його до рівня, нижчого, ніж 3% ВВП, до 2012 року.

На початку лютого цього року в ряді європейських ЗМІ з’явилася інформація про готовність Німеччини надати фінансову допомогу Греції.