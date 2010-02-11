Країни єврозони домовилися про інструменти можливої допомоги Греції

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Президент Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР заявляє, що країни єврозони в цілому погодили інструменти допомоги Греції у випадку необхідності

Як повідомляє сьогодні AFP, про це він заявив журналістам.

“Ми ще будемо уточнювати домовленості, які є”, - сказав він.

“Вибір інструментів не буде складним”, - додав Президент Єврогрупи.

Ж.-К.ЮНКЕР зазначив, що можлива допомога Греції має бути скоординованою, підкресливши, що це виключає використання “європейського інструменту”, такого як випуск євро-облігацій чи спільний кредит країн єврозони.

Разом з тим, двостороння допомога від окремих країн-членів зони євро може надаватися Греції, але вона також має бути скоординованою з усіма членами зони євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери ЄС заявили про підтримку Греції в подоланні дефіциту бюджету. Крім того, у заяві наголошується, що країни-члени єврозони “здійснять визначені та скоординовані дії у разі потреби забезпечити фінансову стабільність єврозони в цілому”.

За підсумками 2009 року бюджетний дефіцит Греції сягнув 12,7% ВВП. Згідно з вимогами європейського законодавства до країн єврозони, бюджетний дефіцит не повинен перевищувати 3% ВВП.

В середині січня 2010 року уряд Греції подав програму скорочення бюджетного дефіциту, яка передбачає зменшення його до рівня, нижчого, ніж 3% ВВП, до 2012 року.

На початку лютого цього року в ряді європейських ЗМІ з’явилася інформація про готовність Німеччини надати фінансову допомогу Греції.

Водночас сьогодні Президенти Єврокомісії та Європейської Ради Жозеф БАРРОЗУ і Херман Ван РОМПОЙ наголосили, що Греція поки не просила про фінансову допомогу.