Президент Єврокомісії привітав Януковича

Брюссель. 11 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Від імені Європейської комісії та себе особисто я хотів би передати найтепліші привітання з вашим обранням Президентом України”, - зазначається у посланні Ж.БАРРОЗУ.

“Під час виборчої кампанії та днів голосування ми переконалися ще раз у відданості українського народу демократичним цінностям та його остаточному рішенню іти шляхом демократичних реформ. Я би хотів особливо привітати той факт, що вибори були проведені відповідно до міжнародних стандартів”, - написав Президент Єврокомісії.

У своєму посланні Ж.БАРРОЗУ зазначив, що перед Україною стоїть багато викликів, один з яких – подолання наслідків глобальної економічної кризи. Для цього, на переконання глави виконавчого органу влади Євросоюзу, потрібні термінові рішучі дії, спрямовані на проведення економічних та політичних реформ з метою забезпечення швидкого відновлення економіки та довготривалої стабільності і благополуччя.

“Європейський Союз стоятиме поруч з Україною в цих зусиллях. Ми продовжимо надавати вам нашу політичну, економічну, фінансову та технічну підтримку, як на двосторонньому рівні, так і в рамках Східного партнерства”, - написав Ж.БАРРОЗУ.

Він також зазначив, що ЄС готовий поглиблювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію, зокрема, шляхом завершення переговорів про угоду про асоціацію між ЄС та Україною.

“Я сподіваюся на спільну роботу з вами для подальшого посилення наших відносин і для пошуку разом відповідей на загальні виклики, що стоять перед нами”, - наголосив Президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Віктор ЯНУКОВИЧ у другому турі виборів набрав 48,95% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,47%.