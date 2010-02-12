Газпром отримав усі дозволи на будівництво ”Північного потоку”

Київ. 12 лютого. УНІАН. Місцева влада Південної Фінляндії у п`ятницю, 12 лютого, дала дозвіл на будівництво газопроводу ”Північний потік” у винятковій економічній зоні країни у Балтійському морі. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Дозвіл, одержаний 12 лютого, став останнім, необхідним для початку робіт з будівництва газопроводу, відзначає Лента.ру. Раніше ”Північний потік” дістав схвалення від влади Данії, Швеції, Росії та Німеччини.

Проект ”Північний потік” передбачає прокладання газопроводу завдовжки 1200 кілометрів на дні Балтійського моря від російського Виборгу до німецького Грайфсвальду. За попередніми розрахунками, будівництво газопроводу коштуватиме 7,4 мільярди доларів.

У листопаді 2009 року, коли ще не було одержано всіх необхідних дозволів, повідомлялося, що будівництво газопроводу може розпочатися 1 квітня 2010 року. Нова дата початку робіт поки не уточнюється.

Як очікується, перша нитка газопроводу буде збудована до 2011 р., а друга - до 2012 р.

”Північний потік” розрахований на прокачування 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Для будівництва газопроводу створено компанію Nord Stream, 51 відсоток акцій якої контролює ”Газпром”. Німецькі Wintershall і E.ON Ruhrgas володіють по 20 відсотків акцій проекту, а голландська Gasunie - дев`ятьма відсотками.