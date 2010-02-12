ЄС може направити на Гаїті військову місію

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. ЄС може направити на Гаїті військових для будівництва притулків для постраждалих від землетрусу.

Як повідомляє AFP, шеф європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН в письмовій заяві запропонувала країнам-членам розпочати роботу над формуванням військової місії ЄС для забезпечення будівництва укриттів постраждалим від землетрусу напередодні початку сезону дощів, який розпочинається у березні.

К.ЕШТОН зазначила, що таке рішення було зроблено після переговорів з прем’єр-міністром Гаїті та представниками ООН, які попросили її про допомогу в направленні військової місії.

За словами речника шефа дипломатії ЄС Лутца ГУЛЛЬНЕРА, на Гаїті потребує тимчасових укриттів близько 100 тис. людей, що залишилися без даху над головою.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу, що стався 12 січня на Гаїті, загинуло щонайменше 217 тис. осіб. Ще 1,2 млн. осіб залишилися без домівок.