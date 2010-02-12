Президент Європарламенту привітав Януковича з президентством

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Президента Європарламенту.

“Європейський парламент сподівається на спільну роботу з вами над посиленням відносин Україна-ЄС та просуванням політики Східного партнерства”, - написав Є.БУЗЕК у своєму посланні В.ЯНУКОВИЧУ.

Президент Європарламенту зазначив, що український народ може пишатися тим, що вибори в цілому були проведені вільно і чесно. Водночас, за словами Є.БУЗЕКА, хоча нинішні вибори і продемонстрували певне покращення, окремі проблеми, на які звернули увагу в тому числі і міжнародні спостерігачі, залишаються.

“Я вірю, що нове лідерство країни під вашим головуванням зверне увагу на стурбованість висловлену спостерігачами щодо правил фінансування виборчої кампанії та потреби уніфікованого виборчого законодавства”, - написав Президент Європарламенту.

Є.БУЗЕК закликав В.ЯНУКОВИЧА до створення довіри та посилення співпраці з усіма політичними силами в країні з метою здійснення необхідних соціально-економічних, судової та конституційної реформ та подальшого просування України шляхом європейської інтеграції.

“Думаю, ви погодитеся зі мною, що на фоні триваючого економічного спаду, зростання енергетичної небезпеки та соціальної вразливості Україні вкрай потрібна політична стабільність та національна єдність”, - написав Президент Європарламенту.

Є.БУЗЕК також запросив В.ЯНУКОВИЧА відвідати Брюссель за найближчої нагоди.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Центральної виборчої комісії Віктор ЯНУКОВИЧ у другому турі виборів набрав 48,95% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 45,47%.