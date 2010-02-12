Новий Президент України мав би націлитися на ”бюрократичну” співпрацю з ЄС?

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Директор програми «Росія в регіональному і глобальному контексті» фінського Інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС вважає, що новому Президентові України слід було б націлюватися на «бюрократичну» співпрацю з ЄС.

Про це він заявив в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі, коментуючи результати другого туру виборів Президента України.

«Якщо політика нового Президента буде націлена на прагматичну співпрацю, я б навіть сказав, на бюрократичну співпрацю з Європейським Союзом, тактику малих справ, Європейський Союз, на мій погляд, із задоволенням в таку взаємодію втягнеться», - сказав експерт.

А.МОШЕС зазначив, що з погляду ЄС ідеального кандидата в ході другого туру виборів не було. За його словами, до В.ЯНУКОВИЧА були претензії, пов`язані з тим, що ні йому, ні його команді так і не вдалося розвіяти імідж проросійського кандидата в очах Європейського Союзу.

«А завдяки не дуже адекватній подачі західною пресою того, що він говорив під час кампанії, цей імідж зміцнився, тому тут виникали питання», - сказав експерт.

Разом з тим, за його словами, до Юлії ТИМОШЕНКО претензій теж було дуже багато, що було пов`язне в першу чергу з тим, що особливо в останній рік її перебування при владі, вона дуже багато пообіцяла Європейському Союзу, і обіцянки не виконала.

«І ця абсолютно спокійна аналітична оцінка ситуації таким чином, що дійсно кандидата, з яким Європейському Союзу працюватиметься легко і добре, що такого кандидата немає, вона зараз зумовить багато в чому політику. ЄС буде спокійно, з певною часткою відсторонення дивитися на те, що відбуватиметься в Україні, в Києві, дивитиметься на те, що В.ЯНУКОВИЧ робитиме», - заявив А.МОШЕС.