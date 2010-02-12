Український політикум оновиться у найближчі роки

Брюссель. 12 лютого. УНІАН. Німецький політолог, експерт Ради зовнішньої політики Німеччини Олександр РАР, очікує на оновлення політикуму України найближчими роками.

Таку думку він висловив у телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі.

“Відходить те покоління, яке ще будувало першу українську незалежність. До нього належать Віктор ЯНУКОВИЧ як технар, до покоління того часу Леоніда КУЧМИ і Леоніда КРАВЧУКА, до них належить Олександр МОРОЗ, до речі, до них належить вже і Володимир ЛИТВИН. Будуть радикально нові (політики – УНІАН)…», - сказав політолог.

Він відзначив, що вже після закінчення першого президентського терміну В.ЯНУКОВИЧУ буде за 60 років, тому Партія регіонів висуватиме нових лідерів.

«Думаю, що наступні парламентські вибори теж сприятимуть появі і зміцненню позицій нових лідерів. Той же Арсеній ЯЦЕНЮК має великі шанси на зростання підтримки, Інна БОГОСЛОВСЬКА теж, я думаю, на Сході має шанс зростання», - сказав О.РАР.

При цьому він висловив думку, що зміні лідерів українського політикуму сприятимуть вибори і демократичні інститути в Україні.

«Я думаю, цьому сприяють вибори і демократичні інституції в Україні, партії, які, на відміну від інших держав на пострадянському просторі, передбачають такий собі соціальний ліфт вгору, і це добре», - сказав політолог