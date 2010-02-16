ЄС мав би приєднатися до всіх Конвенцій Ради Європи

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД вважає, що для ЄС було б корисним приєднатися не лише до Конвенції з прав людини, а й інших конвенцій організації.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив, виступаючи сьогодні на брифінгу, організованому Європейським політичним центром.

“Я думаю, це було б корисним для Євросоюзу. Наприклад, ЄС має боротися з торгівлею людьми, а ми вже маємо Конвенцію Ради Європи. Тому, для ЄС це було б корисним”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.

Разом з тим він зазначив, що в самому Євросоюзі не сьогодні немає остаточної позиції з цього питання.