ЄС мав би приєднатися до всіх Конвенцій Ради Європи
11:49, 16 лютого 2010Новини ЄС
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Генсек РЄ Ягленд каже, що це було б корисним
Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД вважає, що для ЄС було б корисним приєднатися не лише до Конвенції з прав людини, а й інших конвенцій організації.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив, виступаючи сьогодні на брифінгу, організованому Європейським політичним центром.
“Я думаю, це було б корисним для Євросоюзу. Наприклад, ЄС має боротися з торгівлею людьми, а ми вже маємо Конвенцію Ради Європи. Тому, для ЄС це було б корисним”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.
Разом з тим він зазначив, що в самому Євросоюзі не сьогодні немає остаточної позиції з цього питання.
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