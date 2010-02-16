Головний дипломат ЄС засуджує дії Білорусі проти поляків

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Шеф європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН засуджує дії Білорусі проти поляків, і нагадує, що участь країни у Східному партнерстві залежатиме від демократизації.

Про це йдеться у заяві К.ЕШТОН, текст якої передано УНІАН.

“Я розчарована нещодавніми арештами 40 членів “Союзу поляків” та інших представників громадянського суспільства в Білорусі, в тому числі демократично обраного голову Союзу поляків Анжеліку БОРИС”, - написано у заяві.

Шеф європейської дипломатії засудила поліцейські акції проти Союзу поляків, які “видаються спробами влади нав’язати нових лідерів польській спільноті”.

“Європейський Союз продемонстрував значну відкритість у відносинах з Білоруссю, яка, зокрема, полягала у включенні Білорусі до програми Східного партнерства. Успіх цих відносин залежить від кроків щодо демократизації та дотримання прав людини, включаючи права меншин, що їх робить влада Білорусі”, - нагадала К.ЕШТОН.

Вона закликала владу Білорусі дотримуватися взятих на себе зобов’язань перед ОБСЄ щодо захисту прав меншин.

К.ЕШТОН також пообіцяла стежити за подальшим розвитком подій.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі у місті Івенець (Мінська обл.), що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

Польща обвинуватила Білорусь у репресіях і відкликала Посла до консультацій, який повернувся до Мінська 11 лютого. Пізніше влада Білорусі арештувала близько 40 поляків за участь у несанкціонованому мітингу. 15 лютого МЗС Польщі заборонило в’їзд до країни 20 білоруським чиновникам.