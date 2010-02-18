Газпром отримав від Румунії документи для ТЕО ділянки ”Південного потоку”

Москва. 18 лютого. УНІАН. ВАТ «Газпром» одержало документацію для техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) румунської ділянки проектованого газопроводу «Південний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Румунська сторона підтвердила зацікавленість в участі в проекті «Південний потік» і передала російській стороні запитані раніше дані, необхідні для підготовки ТЕО варіанту маршруту газопроводу через територію Румунії», - йдеться в повідомленні.

«Відносини з Румунією у сфері енергетики ми розглядаємо як стратегічні, і впевнені, що співпраця між нашими країнами розширюватиметься. Нас зв`язують довгі роки взаємовигідного партнерства — минулого року ми відзначали 30-річчя перших постачань російського газу в Румунію. Ми маємо намір і надалі вносити вагомий внесок в забезпечення енергетичної безпеки наших європейських партнерів, зокрема, румунських», - сказав заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ під час зустрічі з міністром економіки, торгівлі і ділового середовища Румунії Адріаном ВІДЯНУ в Бухаресті.

Під час зустрічі порушувалися питання двосторонньої співпраці в галузі енергетики. Обговорювалися перспективи імпорту російського газу, партнерство з компанією Romgaz у сфері розвитку потужностей підземного зберігання газу, з компанією Transgaz - газового транзиту. Обговорювалася також можливість взаємодії у виробництві електроенергії.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Берегова» на російському побережжі до побережжя Болгарії. Його загальна довжина складе близько 900 км, максимальна глибина – понад 2 км.

Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» складе майже 63 млрд. куб. м за рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією і Словенією підписані міжурядові угоди. Планується підписання відповідного документа з Австрією. Одним з цільових ринків для проекту «Південний потік» також є Італія.