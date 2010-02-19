Беатифікація Іоанна Павла Другого цього року не відбудеться

Варшава. 19 лютого. УНІАН. Беатифікація папи Римського Іоанна Павла II 17 листопада цього року не відбудеться.

За даними польських ЗМІ, на той день запланована інша канонізація.

Деякі італійські мас-медіа повідомляли, що беатифікація Іоанна Пвла II може відбутися 10 жовтня, але більшість експертів називають це малоймовірним.

Ряд експертів найреальнішою датою беатифікації Іоанна Павла II називають квітень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2009 року Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI підписав декрет, що визнає ”героїчні чесноти” його попередника, що стало черговим кроком до беатифікації - причислення до лику блаженних.

Наступним кроком має стати визнання факту дива, здійсненого покійним понтифіком, що мало відбутися на початку цього року.

Іоанн Павло II помер 2 квітня 2005 року.