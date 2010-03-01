Баррозу вірить у можливість реформ в Україні

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе мануель БАРРОЗУ впевнений у можливості здійснення реформ в Україні за наявності політичної волі та стабільності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після спільної зустрічі у Брюсселі.

«Якщо є політична воля усіх відповідних політичних сил та політична стабільність, усі ці плани реальні», - сказав Президент Єврокомісії.

Ж,БАРРОЗУ також зазначив, що відносини України з Європейським Союзом не повинні погано впливати на відносини України з Російською Федерацією і навпаки.