Словаччина вимагає від ”Газпрому” погашення збитків у суді

Київ. 2 березня. УНІАН. Словацька газова компанія Slovensky plynarensky priemysel (SPP) подала до міжнародного арбітражного суду в Парижі позов до ”Газпрому”, вимагаючи від російського концерну відшкодувати збитки від транзитної кризи на початку 2009 року. Про це повідомляє Лента.ру. Словаччина стала єдиною країною, що вимагає від ”Газпрому” відшкодувати збитки.

Свої збитки через протистояння Росії і України словацька сторона порахувала ще в березні 2009 року, направивши російським партнерам вимогу відшкодувати їх.

На початку січня 2009 року Словаччина, яка практично весь газ купує у Росії, - одна з тих країн, що найбільше потерпіли від російсько-українського газового конфлікту. Після того, як 7 січня минулого року російська сторона припинила транзит газу Україною, в Словаччині трохи не розпочалася енергетична криза. Уряд країни навіть заявив, що має намір знову запустити атомну станцію ”Ясловське-Богуніце”, зупинка якої була однією з умов прийняття Словаччини до Євросоюзу.

За два тижні транзитної кризи країна недоотримала близько 300 мільйонів кубометрів газу на суму 100 мільйонів доларів.

Невдовзі після транзитної кризи про намір вимагати компенсації збитків заявила Болгарія, але позов так і не було подано. Російські урядовці радили їй переадресувати свої претензії Україні.

У результаті SPP підписала договори про покупку 850 мільйонів кубометрів газу на рік з французькою GDF Suez і німецькою E.ON Ruhrgas. Обидві компанії є співвласниками SPP.

”Довгострокові контракти про диверсифікацію поставок з GDF Suez і E.ON Ruhrgas значно знижують залежність Словаччини від єдиного джерела природного газу. У разі непередбачених обставин ми зможемо забезпечити до п`ятої частини річного споживання газу, одержуючи його з інших джерел”, - заявив тоді топ-менеджмент SPP.

Варто відзначити, що територією Словаччини проходить більше половини російського газового експорту до Західної Європи. У листопаді 2008 року ”Газпром” і SPP підписали угоди, відповідно до яких до 2028 року через Словаччину буде прокачано понад трильйон кубометрів російського газу. При цьому сама Словаччина закупить 130 мільярдів кубометрів палива у Росії.