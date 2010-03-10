Європарламент підтримав спрощену систему звітності мікрокомпаній
Проти поки виступає Рада ЄС
Брюссель. 10 березня. УНІАН. Європарламент схвалив спрощену систему звітності для маленьких компаній ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Клауса-Хайнера ЛЄНЕ (група народних партій, Німеччина), схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.
“За” проголосували 445 депутатів, проти – 196, утрималися – 21.
Доповідь передбачає перегляд 4-ї та 7-ї Директив європейського законодавства про компанії. Згідно з цими змінами, планується надати країнам-членам ЄС право звільняти маленькі компанії від щорічної звітності, зі збереженням при цьому реєстру їх трансакцій та фінансової ситуації.
Загалом, під дію нового законодавства підпадають 7,2 млн. європейських компаній, з них 5,4 млн. – “мікро-компанії”, такі як магазини квітів чи регіональні пекарні.
Документом встановлено критерії компаній, до яких може застосовуватися спрощена система звітності: такі компанії повинні мати баланс не більше 500 тис. євро, чистий обіг не більше й млн. євро, або середню кількість працівників, що не перевищує 10-ти осіб протягом фінансового року.
Під час дебатів доповідач зазначив, що ця ідея на сьогодні досі блокується в Раді ЄС і закликав ті країни-члени, які виступають проти таких змін, переглянути свої позиції.