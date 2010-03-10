Європарламент підтримав спрощену систему звітності мікрокомпаній

Брюссель. 10 березня. УНІАН. Європарламент схвалив спрощену систему звітності для маленьких компаній ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Клауса-Хайнера ЛЄНЕ (група народних партій, Німеччина), схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 445 депутатів, проти – 196, утрималися – 21.

Доповідь передбачає перегляд 4-ї та 7-ї Директив європейського законодавства про компанії. Згідно з цими змінами, планується надати країнам-членам ЄС право звільняти маленькі компанії від щорічної звітності, зі збереженням при цьому реєстру їх трансакцій та фінансової ситуації.

Загалом, під дію нового законодавства підпадають 7,2 млн. європейських компаній, з них 5,4 млн. – “мікро-компанії”, такі як магазини квітів чи регіональні пекарні.

Документом встановлено критерії компаній, до яких може застосовуватися спрощена система звітності: такі компанії повинні мати баланс не більше 500 тис. євро, чистий обіг не більше й млн. євро, або середню кількість працівників, що не перевищує 10-ти осіб протягом фінансового року.

Під час дебатів доповідач зазначив, що ця ідея на сьогодні досі блокується в Раді ЄС і закликав ті країни-члени, які виступають проти таких змін, переглянути свої позиції.