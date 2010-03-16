ЄС та країни Чорного моря працюватимуть над збереженням природи

Брюссель. 16 березня. УНІАН. Країни Чорного моря та ЄС заявляють про намір якнайшвидше приступити до реалізації проектів із захисту природного середовища.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві, схваленій сьогодні за підсумками міністерської конференції із започаткування природоохоронного партнерства в рамках Стратегії ЄС для Чорного моря – “Чорноморській синергії”.

“(Учасники УНІАН) підкреслили необхідність якнайшвидшого втілення політичних зобов’язань в конкретні та специфічні дії шляхом реалізації спільних проектів, що відповідають як національним, так і регіональним пріоритетам, враховуючи взаємозалежність в сфері захисту навколишнього середовища”, - зазначається в заяві.

Учасники конференції підкреслили необхідність конкретних дій для збереження біорізноманітності, управління береговими зонами та річковими басейнами, моніторингу та досліджень.

У документі учасники конференції привітали участь Європейського Союзу, зусилля Румунії із започаткування природоохоронного партнерства, а також Організації чорноморського економічного співробітництва та Комісії захисту Чорного моря від забруднення.

При цьому, сторони заявили про намір продовжити роботу з метою якнайшвидшої реалізації конкретних проектів.