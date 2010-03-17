Європарламент може схвалити резолюцію про кримських татар

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Депутат Європарламенту Леонідас ДОНСКІС (група ліберальних партій, Литва) вважає за можливе прийняття резолюції про кримських татар.

Про це він повідомив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН у Брюсселі після організованих ним слухань із лідером Меджлісу кримськотатарського народу Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ.

«Така резолюція мала б сенс, як звістка про те, що Європарламент вважає кримських татар дуже важливою східноєвропейської культурою, народом, гордим народом, який здійснив дуже європейські й дуже мирні шляхи боротьби за повернення на свою історичну батьківщину», - сказав депутат.

«Я вважаю, що це має бути просто позитивна якась резолюція, зміст якої - звернути увагу великих країн і великих членів ЄС на такі малі народи і культури», - додав Л.ДОНСКІС.

Він зазначив, що навряд чи є сенс приймати резолюцію, в якій містилася б виключно оцінка геноциду та депортації кримськотатарського народу, оскільки цей злочин відноситься до ряду інших численних злочинів сталінського режиму, вже засуджених Європарламентом.

«Якщо це буде просто механічний повтор того, що було, так немає сенсу просто в цьому. Всі ж розуміють, що, приміром, Голодомор - це злочин проти людства, так само як і будь-яка інша форма геноциду. Але щоразу про це заявляти, напевно, не варто, тому що почнеться інфляція самих резолюцій Європарламенту» - вважає Л.ДОНСКІС.

Він також підкреслив, що в резолюції Європарламенту міг би бути відзначений, як унікальний, виключно мирний підхід кримськотатарського народу до відстоювання своїх прав.

«Я вважаю, чим унікальний цей зразок - виключно мирним шляхом, який здійснили кримські татари... Ми ж бачимо, що світ знову погруз у крові й ненависті. Ми розраховували на те, що після падіння Берлінського муру з`явиться більше свободи, гармонії, щастя, але, на жаль, ми бачимо, що не дуже реалістичним є такий сценарій», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.ДЖЕМІЛЄВ на слуханнях у Європарламенті заявив про те, що хотів би, щоб Європарламент схвалив резолюцію про депортацію його народу, в якій засуджувався б геноцид і депортація кримських татар, що, на його думку, сприяло б покращенню міжетнічного клімату в Криму.