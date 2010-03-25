Немиря не драматизує ставлення ЄС до Януковича

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Заступник голови партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає не потрібним драматизувати співпрацю керівників ЄС з новою владою в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам після участі в саміті ЄНП.

“Стосовно того, як Європа повелася, я б не драматизував ситуацію, тому що створюється певний міф, що хтось став на чийсь бік, такого не було. Просто, якщо є керівники країни, з ними працюють”, - сказав він.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що навіть після довгої “зими” у відносинах з Білоруссю ЄС зараз намагається змінити свою тактику відносин з цією країною.

Разом з тим, за словами заступника голови “Батьківщини”, на сьогодні в Європі є певна усталена позиція стосовно політичної орієнтації та межі можливого Віктора ЯНУКОВИЧА, яка базується на попередніх результатах роботи.

“Безумовно, речі які він задекларував тут, за ними будуть стежити. Це не просто питання сподобатись, не сподобатись, це питання політики, курсу, і великих фінансів”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, , “Батьківщина” має статус спостерігача в ЄНП. Загалом ЄНП об’єднує понад 70 партій з майже 40-а європейських країн.