В Україну прибув французький правозахисник Бадінтер

Київ. 13 квітня. УНІАН. Відомий правозахисник та екс-міністр юстиції Франції Робер БАДІНТЕР перебуватиме в Україні 13-15 квітня з метою привернення уваги до питань розвитку ювенальної юстиції та захисту прав дітей в країні.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному відділі Представництва ООН в Україні, на запрошення Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) правозахисник відвідає установи в Києві та Одесі, де перебувають діти, які скоїли правопорушення, та школу соціальної реабілітації.

Крім того, Р.БАДІНТЕР обговорить з високопосадовцями та активістами громадських організацій французький досвід роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті із законом.

14 квітня о 12.00 у Міністерстві юстиції України (провулок Рильский 10, зала колегій, 2-й поверх) відбудеться прес-конференція Р.БАДІНТЕРА. У заході також візьмуть участь: заступник міністра юстиції України Валерія ЛУТКОВСЬКА; перший заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ; голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануел ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА; Посол Франції в Україні Жак ФОР; координатор системи ООН в Україні Oлів’є AДАМ; голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Юкіе МОКУО.

*** Р.БАДІНТЕР є визначним французьким криміналістом, політиком та почесним викладачем права. Всесвітньо відомий своєю боротьбою проти смертної кари та за активний захист громадянських свобод у судочинстві. Член Соціалістичної партії, він був міністром юстиції, головою Конституційної Ради Франції, а потім був обраний до Сенату Франції. З 1989 р. Р.БАДІНТЕР залучався як експерт до роботи над конституційними проблемами у нових демократичних країнах Центральної та Східної Європи. Народився у Парижі 30 березня 1928 р.