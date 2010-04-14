Прем`єр Польщі годину простоїть у почесній варті біля труни Качинського
11:45, 14 квітня 2010Новини ЄС
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Повідомляє канцеоярія Президента Польщі
Варшава. 14 квітня. УНІАН. Премєр-міністр Польщі Дональд ТУСК сьогодні разом з міністрами свого уряду годину простоїть у почесній варті біля трун Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє канцелярія Президента Польщі.
Почесну варту до цього часу несли польські військові і працівники президентської канцелярії.
Крім Д.ТУСКА, у почесній варті стоятимуть почергово представники незалежного профсоюзу ”Солідарність”, депутати, представники Національного банку Польщі, представники Світового обєднання військових Армії Крайової, молодіжних організацій.
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