Прем`єр Польщі годину простоїть у почесній варті біля труни Качинського

Варшава. 14 квітня. УНІАН. Премєр-міністр Польщі Дональд ТУСК сьогодні разом з міністрами свого уряду годину простоїть у почесній варті біля трун Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє канцелярія Президента Польщі.

Почесну варту до цього часу несли польські військові і працівники президентської канцелярії.

Крім Д.ТУСКА, у почесній варті стоятимуть почергово представники незалежного профсоюзу ”Солідарність”, депутати, представники Національного банку Польщі, представники Світового обєднання військових Армії Крайової, молодіжних організацій.